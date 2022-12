Enrico Lotito: «Voglio migliorare sempre di più. Siamo vicini a tutti i nostri giocatori»

Enrico Lotito ha rilasciato una breve intervista a Lazio Style Channel dopo la vittoria della Lazio Primavera contro la Viterbese

DG DI WOMEN E PRIMAVERA – «È un’esperienza molto formativa perché fino allo scorso anno respiravo il calcio prevalentemente da tifoso, oggi invece vivo le partite sfruttando ogni momento per crescere professionalmente. Alcune dinamiche, vissute in prima persona, generano ora nei miei occhi una diversa visione non solo delle partite ma del contesto sportivo in genere».

LAVORO – «Approcciare con i giovani calciatori e le calciatrici comporta una esperienza di crescita sotto diversi punti di vista. Si è consapevoli delle proprie responsabilità e delle conseguenze delle decisioni che si prendono. Con il passare del tempo, mi sto calando in questa figura anche grazie al prezioso supporto degli altri dirigenti del settore. Stiamo cercando di educare i nostri ragazzi sia in campo sia fuori dal terreno di gioco. Diverso ma egualmente impegnativo è il percorso con le giocatrici perché il calcio femminile rappresenta ancora una realtà giovane per il club».

VICINANZA ALLA SQUADRA – «La vicinanza della Società è fondamentale, non abbandoniamo mai i ragazzi. Siamo sempre al loro fianco in ogni circostanza. Stiamo diventando professionisti meticolosi anche in questo, facendo capire loro l’importanza di indossare la maglia della Lazio: devono lottare e sudare per tutti i 90 minuti, e oltre».

OBIETTIVI – «Gli obiettivi sono quelli di continuare a migliorare ancora di più. Non mi riferisco solamente al mio percorso professionale ma anche alla crescita dei nostri tesserati».