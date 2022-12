Viterbese Lazio Primavera 2-3: decide una doppietta di Crespi. Il tabellino

Settore Giovanile, la squadra di Sanderra prosegue la sua striscia di vittorie consecutive e trionfa anche in casa della Viterbese

La Lazio di Sanderra non ha alcuna intenzione di fermarsi, e ottiene la quinta vittoria consecutiva quest’oggi in casa della Viterbese per 3-2. I biancocelesti conquistano tre punti d’oro dopo una partita ricca di emozioni, ad aprire le marcature ci pensa al 4′ con Di Tommaso.

Il pareggio degli avversari arriva quasi subito con Sablone, e dopo cinque minuti i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete di Cutilli. La Lazio riesce a vincere la partita grazie alla doppietta di uno straordinario Crespi che segna al 50′ e al 90′ facendo impazzire di gioia la panchina biancoceleste.

VITERBESE-LAZIO 2-3

Marcatori: 3′ Di Tommaso (L), 14′ Sablone (V), 21′ Cutilli (V), 50′, 89′ Crespi (L).

VITERBESE (4-3-3): Chicarella; Ippoliti, Spolverini, Pompei, Di Santo; Cutilli (46′ Cantiani), Malvestuto (65′ Iezzi), Sablone; Capparella, Giordani (57′ Meola), Bersaglia. A disp.: Giuletti Virgulti, Benedetti, Boni, Pietrolungo, Silvestroni, Fumagalli, Koné. All.: Massimiliano Moras.

LAZIO (4-4-2): Morsa, Floriani Mussolini, Dutu, Petta, Bedini (92′ Jurczak); Di Tommaso, Bertini, Colistra (83′ Napolitano), Sana Fernandes (92’G. Rossi); Brasili (60′ A. Rossi), Crespi. A disp.: Martinelli, Renzetti, Cannatelli, Bigonzoni, Milani, Kane. All.: Stefano Sanderra