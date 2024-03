Empoli, Nicola perde per il finale di stagione un titolare: salterà anche la Lazio

Empoli, il tecnico dei toscani perde un big per il finale di stagione e salterà di conseguenza anche la gara con la Lazio

Il finale di stagione deve essere perfetto, questo si aspettano la Lazio e i suoi tifosi dalla squadra di Tudor, e per farlo si deve passare anche dalla gara con l’Empoli. Nicola però ha un grattacapo non indifferente, visto che dovrà fare a meno di Ebuehi, come testimonia il comunicato del club

COMUNICATO – Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Tyronne Ebuehi, uscito durante la gara di venerdì con il Bologna, hanno evidenziato la lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro