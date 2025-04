Empoli Lazio, i precedenti della sfida di campionato del Castellani

Empoli Lazio, alla vigilia della partita del Castellani ripercorriamo tutti i precedenti relativi agli incroci tra le due compagini

Archiviata la partita di lunedì contro il Parma, per la Lazio non c’è un attimo di respiro visto che domenica sera i biancocelesti torneranno nuovamente in campo per sfidare questa volta l’Empoli di D’Aversa.

La sfida andrà in scena domenica alle ore 12.30 al Castellani di Empoli, e sarà il 15°incrocio tra le due compagini con il bilancio che recita: 4 vittorie per i toscani, 3 pareggi e 7 vittorie per le aquile