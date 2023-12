Empoli Lazio, una sola insufficienza tra i biancocelesti: «Sembra il vice Muriqi»

Empoli-Lazio, le pagelle de Il Messaggero bocciano l’ingresso in campo di Valentin Castellanos: sembra il vice Muriqi

Le pagelle de Il Messaggero oggi in edicola bocciano solo la prestazione di Castellanos nella gara di ieri tra Empoli e Lazio. Giudizio impietoso per l’attaccante:

«Non compare in campo fino a otto minuti dalla fine quando viene messo da solo davanti a Caprile per il gol del 3-0 ma lui non trova di meglio che sbattere il pallone addosso al portiere. A Empoli sembra più il vice Muriqi che il vice Immobile».