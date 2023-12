Empoli-Lazio, le probabili scelte di Andreazzoli e Sarri

Empoli-Lazio, alla vigilia della gara del Castellani queste dovrebbero esser l potenziali scelte da parte dei due allenatori

Manca veramente poco per il ritorno in campo della Lazio, che domani se la vedrà contro l’Empoli in cerca di punti pesanti per la zona salvezza. Alla vigilia della delicata gara del Castellani, queste dovrebbero essere le probabili scelte di Andreazzoli e Maurizio Sarri

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri