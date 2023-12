Empoli-Lazio, i precedenti della sfida del Castellani

Empoli-Lazio, a pochi giorni dalla partita del Castellani ecco tutti i precedenti della partita

Archiviata la sconfitta contro l’Inter, venerdì la Lazio torna in campo per sfidare al Castellani l’Empoli di Andreazzoli per la gara che vale la 17°giornata di A. La partita di venerdì sarà il 31° incrocio tra le due squadre e il bilancio tra le due compagini è il seguente: 17 vittorie Lazio, 8 pareggi, 5 vittorie Empoli.

L’ultima vittoria della Lazio è quella dello scorso 3 Giugno ossia lo 0-2, mentre l’ultima dei toscani è del 2015 per 1-0.