Empoli Frosinone 0-0, solo un pari per i prossimi avversari della Lazio

Empoli Frosinone termina sul risultato di 0-0: si chiude quindi a reti inviolate il match dei prossimi avversari della Lazio

Al Castellani di Empoli è andato in scena il match tra i padroni di casa e il Frosinone, entrambe squadre in lotta per non retrocedere. Una gara terminata con il deludente risultato di 0-0.

Per i toscani, prossimi avversari in campionato della Lazio, la zona calda dista ora solamente tre punti, così come per i ciociari, essendo entrambe assestate a quota 32.