Emerson Palmieri, Sarri insiste. Il Chelsea apre al prestito

Maurizio Sarri vuole Emerson Palmieri per la sua corsia mancina: il Chelsea apre alla cessione in prestito dell’ex Roma

Maurizio Sarri ha un obiettivo chiaro in mente per la fascia sinistra della sua difesa. Come riporta Il Messaggero, il tecnico toscano vuole Emerson Palmieri e sta spingendo con la società per averlo al netto della necessaria uscita di Hysaj.

La novità delle ultime ore è che il Chelsea avrebbe aperto alla cessione in prestito con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La pista potrebbe accendersi nelle prossime settimane.