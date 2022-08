Emerson Palmieri Lazio, Sarri sogna il terzino: la situazione

Emerson Palmieri è il vero sogno di Maurizio Sarri per il ruolo di terzino sinistro: ma qual è la situazione?

Come sottolineato da Il Messaggero, l’idea di puntare sul giocatore del Chelsea è sempre viva, anche perché l’italo-brasiliano non fa parte dei progetti dei londinesi. Si potrebbe anche lavorare per la formula del prestito, favorevole ai biancocelesti.