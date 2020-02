Emergenza Coronavirus, Ulivieri: «Io sono per quello che dicono gli esperti»

Ulivieri, Presidente dell’Associazioni Allenatori, ha detto la sua sull’emergenza Coronavirus che ha coinvolto il mondo dello Sport

Anche il presidente dell’Associazione Allenatori, Renzo Ulivieri, ha commentato il delicato momento che sta vivendo l’Italia in piena emergenza Coronavirus e gli effetti che si hanno sul mondo dello sport. Queste le parole riportate dall’ANSA:

«Partite a porte chiuse? Io sono per quello che dicono gli esperti e quindi i medici. Io mi intendo di tattiche e se entrassi in questi discorsi sarei un somaro. Vorrei almeno in questo caso non fare questa figura. Il campionato viene dopo, prima la salute della gente? Prima viene il governo, i governatori delle Regioni, i sindaci e dopo noi di conseguenza. Dobbiamo vedere quello che succede. Quattro gare rinviate? In casi di emergenza bisogna stare a quello che dice il presidente del Consiglio, i governatori e i sindaci. Altri discorsi non ci servono e non ci interessano».