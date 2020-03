Emergenza Coronavirus, quarantena per il Real Madrid: niente Champions

Emergenza Coronavirus, Real Madrid in quarantena per colpa del basket. Si va verso il rinvio del match di Champions League contro il Man City

Come riportato da Marca, il Real Madrid ha deciso di mettersi in quarantena, dopo che un giocatore del Real Madrid baloncesto è stato trovato positivo al coronavirus. Il team di basket vive a contatto con tutta la struttura della squadra di calcio, ecco perchè è stato immediatamente isolato il centro sportivo di Valdebebas e sono stati mandati a casa tutti gli atleti.

E‘ prevista una quarantena di circa 15 giorni. Per questo motivo, è a serio rischio il match valido per il ritorno di Champions League contro il Manchester City, in programma martedì prossimo in Inghilterra.