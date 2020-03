Emergenza Coronavirus, Ogbonna: «Noi italiani derisi dagli inglesi. Ora…»

Emergenza Coronavirus, il difensore del West Ham, Angelo Ogbonna ha raccontato come gli inglesi stanno vivendo la situazione di emergenza

Angelo Ogbonna, ex difensore di Torino e Juventus, ora in forza al West Ham, in un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, ha spiegato in che modo l’Inghilterra ha affrontato e sta affrontando la situazione di emergenza legata al Coronavirus. Ecco le sue parole:

«Hanno sottovalutato una problematica globale, seria, grave. Inizialmente ci deridevano, pensavano che stessimo esagerando ed esasperando la questione. Io vivo a Londra ma sono da subito stato preoccupato per noi e per la famiglia in Italia. Devo dire la verità: nell’aria, almeno a Londra, la preoccupazione c’era. Supermercati vuoti, meno gente a giro. Però Londra non è l’Inghilterra. Io voglio ringraziare i medici in Italia che si stanno prendendo cura delle persone, dei malati, dei contagiati. Di chi rischia ogni giorno. La mia famiglia è a Cassino, la situazione è difficile ovunque e anche lì. Quella della mia compagna è a Torino dove quando torniamo siamo quasi in pianta stabile. Sono città bloccate, sembra di vivere un film».