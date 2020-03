Emergenza Coronavirus, in Germania si ricominciano gli allenamenti

Nonostante l’emergenza Coronavirus continui, il Borussia Dortmund riprenderanno da domani gli allenamenti in piccoli gruppi

Il Coronavirus non è ancora stato sconfitto anzi, in Europa la situazione è ancora molto grave con tante persone che perdono la vita a causa della pandemia.

I campionati di calcio e non solo sono bloccati per la situazione difficile che si sta vivendo, ma in Germania domani una squadra riprenderà gli allenamenti. Il Borussia Dortmund di Lucien Favre si incontrerà a piccoli gruppi di due per lavorare sul fisico. Emre Can ha dichiarato a Sport1: «E’ un inizio. Nelle ultime due settimane ci siamo accontentati di ciclismo indoor, allenamento con i pesi e ginnastica. Mi piacerebbe già riuscire a trovare la competizione tra qualche giorno, ma so che è ancora lontano e che è necessario essere pazienti. Ma stare in piccoli gruppi nei prossimi giorni ci farà bene».