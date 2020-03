Emergenza Coronavirus, Federcalcio svizzera: positivo Blanc

Emergenza Coronavirus – Anche il presidente della Federcalcio svizzera, Blanc, è positivo al tampone

L‘Emergenza Coronavirus si espande nel mondo del calcio: sale il numero dei contagiati. L’ultimo ad essere risultato positivo al test, stavolta, è in Svizzera e si tratta del presidente della Federcalcio, Dominique Blanc.

È lui stesso a dare la notizia, tramite una nota in cui spiega di essere in quarantena e fa il quadro delle sue condizioni: «Mi sento abbastanza bene in questo momento e ho solo lievi sintomi influenzali».