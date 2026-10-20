Gli elogi di Fabiani per Floriani: un segnale di enorme valore per la crescita del club

Linea verde Lazio: il Ds Fabiani evidenzia la personalità e la maturità di Floriani Mussolini. Ecco quanto emerso

Una panoramica a tutto tondo sulla straordinaria stagione vissuta dai biancocelesti è arrivata direttamente dalle parole dei vertici societari, capaci di esaltare la crescita collettiva e individuale del gruppo.

Il Direttore sportivo Angelo Fabiani ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Lazio Style Channel, toccando diversi temi cruciali: dal prestigioso successo ottenuto contro la Juventus fino alla definitiva rinascita di alcuni singoli in grado di fare la differenza. L’intervento ha offerto spunti di grande interesse per analizzare il momento magico della Lazio.

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Le parole di Angelo Fabiani su Lazio Style Channel e la crescita della squadra

Entrando nel dettaglio delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervista ufficiale, il dirigente ha voluto sottolineare il valore della rosa a disposizione, evidenziando il lavoro svolto dallo staff tecnico per valorizzare l’intero organico.

Angelo Fabiani ha voluto citare esplicitamente il rendimento di calciatori importanti come Dele-Bashiru, Belahyane e Taylor, veri punti di riferimento capaci di garantire qualità, corsa e sostanza al progetto tecnico ideato dalla dirigenza e portato avanti con successo nel corso della stagione.

La prova da veterano di Floriani lodata da Angelo Fabiani

Il passaggio più significativo dell’intervento ha riguardato però l’esaltazione di un giovane talento cresciuto nel vivaio e capace di stupire tutti per personalità e freddezza. Il Direttore sportivo ha evidenziato con orgoglio la straordinaria prestazione offerta da Floriani Mussolini sul rettangolo verde di Torino, descrivendola come una prova di maturità tipica di un veterano vero.

Un segnale di enorme valore per le prospettive future del club e per il percorso di crescita del ragazzo, pronto a imporsi stabilmente nei meccanismi della Lazio e a ripagare la fiducia della società.