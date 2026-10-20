Lazio, novità dall’allenamento! Cancellieri recuperato, il punto sulle condizioni di Gudmundsson

Lazio, ottime notizie per Gattuso! Cancellieri torna a lavorare in gruppo, gli aggiornamenti su Gudmundsson

Una seduta di allenamento intensa e ricca di indicazioni preziose ha caratterizzato la giornata odierna in casa biancoceleste, con la squadra di nuovo protagonista sul rettangolo verde del centro sportivo di Formello. La Lazio ha iniziato ufficialmente la marcia d’avvicinamento al prossimo impegno ufficiale del massimo campionato nazionale.

Nel mirino c’è la delicata e affascinante sfida casalinga contro il Parma, in programma sabato 24 ottobre alle ore 20:45 sul terreno dello stadio Olimpico, match valido per l’ottava giornata della Serie A. La dirigenza e lo staff tecnico seguono con grande attenzione i progressi del gruppo per arrivare al top della condizione!

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Fabiani, il retroscena di mercato su Sutalo

Il pieno recupero di Matteo Cancellieri e le novità dall’infermeria della Lazio

Dalla sessione odierna di lavoro sul campo sono arrivate indicazioni estremamente confortanti per la compagine capitolina, pronta a ritrovare pedine importanti per la fase offensiva. L’attaccante Matteo Cancellieri ha ufficialmente smaltito i fastidi legati all’infortunio rimediato durante il periodo di vacanza.

Il giocatore ha ripreso a lavorare stabilmente a pieno regime con il resto dei compagni, superando ogni problematica fisica e viaggiando a grandi passi verso la convocazione ufficiale per il match di sabato sera all’Olimpico contro i ducali, offrendo una soluzione in più al tecnico.

🌐 Lazio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Albert Gudmundsson e i tempi di stop

Se sorride il reparto avanzato per il pieno recupero del giovane esterno, la situazione richiede invece maggiore cautela per quanto riguarda gli altri elementi attualmente fermi ai box. Nella giornata odierna, Albert Gudmundsson è stato sottoposto a nuovi controlli clinici di controllo alla spalla per monitorare l’evoluzione del problema fisico.

Il giocatore è attualmente in trepidante attesa del via libera definitivo dei medici per poter riprendere almeno gli allenamenti in maniera differenziata. I dubbi legati ai tempi di recupero definitivi restano tuttavia concreti, e non è escluso che il suo ritorno effettivo tra i convocati della Lazio possa slittare direttamente dopo la sosta del campionato prevista nel mese di novembre.