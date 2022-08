Elkjaer: «Gli italiani trovano poco spazio in Serie A. Ecco chi è l'attaccante migliore...»

L’ex attaccante del Verona Elkjaer ha parlato della situazione che vede gli italiani segnare poco in questo inizio di Serie A

Lo storico ex attaccante del Verona Elkjaer, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del problema dei calciatori italiani a segnare in Serie A in questo inizio di campionato.

STUPITO – «No. Perché la Serie A di oggi è zeppa di stranieri e gli italiani faticano a trovare spazi e minuti. Sopratutto i giovani. Ce ne sono pochi. I club comprano tanti stranieri perché costano meno».

MIGLIOR ATTACCANTE SERIE A – «Non ho ancora visto tutti i nuovi, ma Lukaku è in assoluto il migliore. Mi piace ed è uno che può decidere una partita in qualsiasi momento».

