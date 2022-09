Elkann: «Sistema calcio? Al centro dovrebbero esserci sempre i tifosi»

John Elkann ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sostenibilità nel calcio. Le sue dichiarazioni

John Elkann ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sostenibilità del calcio.

SOSTENIBILITA’ NEL CALCIO – «Ho fiducia nel lavoro che sta portando avanti mio cugino Andrea Agnelli per dare un futuro al calcio con impegno e passione. Ma sono anche preoccupato per quello che c’è intorno al calcio e allo sport professionistico in generale. Al centro del sistema dovrebbero esserci i tifosi, gli atleti, e le squadre. C’è invece una deriva pericolosa che avvantaggia intermediari, organizzatori e regolatori che stanno mettendo in difficoltà il mondo dello sport perché sono motivati esclusivamente dai soldi e dal potere».