Echeverri Lazio, possibile passaggio in prestito nel club

Condividi via email

Echeverri Lazio, le ultime novità in vista dell’apertura della sessione estiva di calciomercato. Ecco cosa sta succedendo

Secondo quando riporta la Gazzetta dello Sport, qualche giorno fa Echeverri, 19enne talento argentino è stato avvistato in un ristorante vicino al centro sportivo di Formello. Nel suo Paese danno per probabile un suo passaggio in prestito alla Lazio, che smentisce.

Ma la notizia sembra invece essere fondata e sarebbe da mettere in relazione proprio al possibile trasferimento di Gila al Manchester City. Che si è interessato pure al centrocampista Rovella, ma blindato dalla Lazio.