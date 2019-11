Ecco la programmazione di DAZN per questo weekend

La programmazione di DAZN per questo fine settimana

Ecco di seguito la programmazione completa di DAZN per il prossimo weekend.

PROGRAMMAZIONE –

Anche questo weekend continuano le emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT su DAZN.

La dodicesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 9 novembre alle 20:45 con il match Napoli-Genoa: gli azzurri guidati da Carlo Ancelotti scenderanno in campo per cercare di portare a casa tre punti indispensabili a non perdere il contatto con la vetta della classifica, ma dovranno fare i conti con il Genoa di Thiago Motta che arriva al San Paolo in forze dopo un avvio di campionato complicato.

Domenica 10 novembre, invece, il lunch match delle 12:30 sarà Cagliari-Fiorentina, con la squadra di Maran in pieno slancio verso l’Europa. Alle 15:00 l’Udinese, in cerca di identità e senza allenatore, sfiderà in casa la SPAL che tenterà di portare a casa punti che in trasferta ad oggi non sono mai arrivati.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del dodicesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo di venerdì 8 novembre alle 21:00 tra Crotone e Ascoli per arrivare al posticipo Frosinone-Chievo di domenica 10 alle 21:00. Tra gli incontri previsti per sabato 9 ottobre spicca la sfida che vede protagoniste Virtus Entella e Pordenone alle ore 15:00.

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie, EFL Championship e J1 League, spicca Brest – PSG (sabato alle 17.30), Eibar – Real Madrid (sabato alle 18.30), Barcellona – Celta Vigo (sabato alle 21:00) e Marsiglia – Lione (domenica alle 21:00). Da non perdere inoltre la finale di Copa Sudamenricana tra Independiente del Valle – Colón, in diretta e in esclusiva su DAZN sabato 9 alle 22:30.