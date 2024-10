Dzeko: «Miglior pregio di Inzaghi? Tutti o quasi gli vogliono bene»

Le parole di Dzeko sull’ex tecnico della Lazio e oggi dell’Inter, Simone Inzaghi

Edin Dzeko, ex attaccante di Roma e Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sull’ex tecnico della Lazio.

PAROLE– «Miglior pregio di Inzaghi? Ogni anno vince qualcosa. Sa coinvolgere tutti nel progetto, anche chi non è titolare. Non è semplice, specie in spogliatoi con grandi campioni. Tutti o quasi gli vogliono bene ».