Dybala, la fidanzata nega: «Paulo non è positivo, sta ancora aspettando…»

La fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, ha smentito le voci che volevano il giocatore positivo anche al quarto tampone

Dybala positivo anche al quarto tampone. Questa era la notizia lanciata in Spagna qualche giorno fa, ma priva di conferme. L’indiscrezione è stata presto smentita dalla fidanzata ai microfoni di Canal 9:

«Non so da dove vengano queste voci, ma Paulo non è risultato di nuovo positivo, sta aspettando l’esito dei test. Così come abbiamo comunicato la nostra positività, lo faremo anche quando avremo l’esito dei test di Paulo, ma adesso bisogna aspettare con calma. Io sono risultata negativa, ma finché non saremo sicuri al 100% preferiamo non dire nulla, aspettiamo l’esito dei test come tanta altra gente».