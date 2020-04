Coronavirus, Dybala ancora positivo dopo il quarto tampone

Quarto tampone positivo, in un mese e mezzo, per Paulo Dybala. La Juventus, però, non ha ancora confermato la notizia

Dybala positivo per la quarta volta. Secondo quanto riportato dal Chiriguito, noto programma sportivo iberico, l’attaccante della Juventus non sarebbe ancora guarito.

Il club bianconero non ha ancora confermato la notizia, ma se dovesse farlo complicherebbe (e di molto) la questione legata alla ripresa, visto che il protocollo per tornare sui campi di calcio non convince nè i medici nè il Governo.