Dusan Mihajlovic applaude Milinkovic: «Andiamo fratello» FOTO

Dusan Mihajlovic ha esaltato Milinkovic, dopo il gol nella gara contro la Juventus: «Andiamo fratello»

In casa Mihajlovic, la Lazio si tramanda di generazione in generazione e così Dusan, figlio di Sinisa, è diventato un appassionato tifoso biancoceleste.

Nella gara di ieri contro la Juventus, Milinkovic ha siglato la rete del pareggio regalando ai compagni il punto necessario per l’Europa League e Mihajlovic Jr non ha potuto non esaltarlo: