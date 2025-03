Durosinmi Lazio, il club non molla l'attaccante: le ultime

Condividi via email

Durosinmi Lazio, il club biancoceleste per l’attacco della prossima stagione non molla il giovane del Viktoria Plzen: la situazione attuale

A pochi mesi dalla sessione estiva di calciomercato, la Lazio inizia a lavorare per la prossima annata per rinforzare la rosa di Baroni e il nome a cui si lavora è quello di Durosinmi per l’attacco.

A confermare la notizia è il Corriere dello Sport, spiegando che l’obiettivo del club biancoceleste è quello di rinfrescare il reparto d’attacco per evitare che si senti nuovamente l’assenza di Castellanos in caso di imprevisti futuri o infortuni.

Il quotidiano aggiunge a tal proposito che Fabiani prosegue i contatti con il Viktoria Plzen, che ricordiamo è stato avversario della Lazio in Europa League agli ottavi, con il club ceco che ha messo però in chiaro il prezzo del calciatore che è di 10 milioni, e le aquile puntano a chiudere ad 8 o 9 milioni