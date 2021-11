Dribbling Serie A: chi è il migliore? C’è anche Felipe Anderson – FOTO

La Gazzetta dello Sport ha riportato una classifica su chi dribbla di più in Serie A. Nella lista c’è anche Felipe Anderson, la sua posizione

Chi dribbla di più? La Gazzetta dello Sport ha riportato una classifica stilata dal Cies dei 33 campionati più importanti del mondo, che ha utilizzato un indice che considera la percentuale di dribbling riusciti su quelli tentati e il numero medio di dribbling completati ogni 100 minuti.

In questa speciale classifica Leão domina la Serie A (seguito da Boga e Naithan Nandez) ed in Europa è secondo solo ad Adama Traoré del Wolverhampton. Nella lista c’è anche Felipe Anderson della Lazio appena subito dopo il podio, in quarta posizione.