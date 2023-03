Dott. Rodia a Lazio Style Channel: «Luis Alberto si è dovuto stendere. Su Immobile...»

Al termine della gara tra Bologna e Lazio, il dottor Rodia ha parlato così delle condizioni di Luis Alberto

Per i microfoni di Lazio Style Radio, è il dottore della Lazio Fabio Rodia per parlare delle condizioni di Luis Alberto. Le sue parole:

LUIS ALBERTO– «Luis Alberto ha iniziato ad accusare disturbi gastrici, appena è stato sostituito ha avuto necessità di tornare negli spogliatoi. Ha avuto nausea, sensazione di vomito, è stato un po’ tranquillo, disteso, preservarsi dalla temperatura non sicuramente mite che c’è in panchina. Hysaj? Ha avuto una contusione importante della caviglia. Siamo riusciti a portarlo fino in fondo grazie alla sua sopportazione e disponibilità».

IMMOBILE– «Sta continuando nel migliore dei modi il programma riabilitativo. Viene sottoposto quotidianamente a controlli, in settimana faremo ulteriori check per comprendere la sua situazione».