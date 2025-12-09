 Doni ricorda quel derby contro la Lazio: «Era il 23 ottobre 2005, ecco come finì. Fu incredibile esordire in una partita così»
4 ore ago

Doni ancora ripensa a quel derby contro la Lazio: «Era il 23 ottobre 2005, ecco come finì. Fu incredibile esordire lì»

Alexander Marangon, meglio noto come Doni, ha lasciato un segno indelebile nella storia recente della Roma, difendendone la porta per sei stagioni (2005-2011). In giallorosso ha collezionato 150 presenze, arricchendo il suo palmarès con due Coppe Italia e una Supercoppa.

La sua carriera agonistica fu interrotta prematuramente da un problema cardiaco. Tuttavia, l’ex portiere brasiliano ha saputo reinventarsi: oggi vive in Florida, dove è diventato un imprenditore di successo. Con la sua azienda “D32invest”, Doni opera nei settori immobiliare e sportivo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Doni ha raccontato la sua nuova vita oltreoceano, senza dimenticare i gloriosi anni trascorsi a Roma.

ROMA NEL CUORE «La considero casa. Mi sono innamorato della città non appena ho visto il Colosseo. Poi la Roma, i tifosi, l’Olimpico. Un sogno».

L’ESORDIO NEL DERBY «Era il 23 ottobre 2005, pareggiammo 1-1. Io non avevo mai giocato prima in Serie A, fu incredibile esordire in una partita così. Avevo 26 anni, mi passò davanti tutto il percorso fatto fino a quel momento».

