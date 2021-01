Donati elogia l’Atalanta: «Il risultato non può che essere questo»

Massimo Donati, ex giocatore e telecronista, ha parlato dell’Atalanta e della rosa del club bergamasco senza Gomez

L’ex giocatore e telecronista Massimo Donati ha parlato della rosa dell’Atalanta, prossima avversaria della Lazio. Le parole a Tmw Radio.

«Gomez mancherà a prescindere dai risultati, è stato un giocatore fantastico per il calcio italiano ed è un peccato non vederlo più nel nostro campionato. Gli equilibri di squadra e il gioco poi vengono prima di tutto, e l’Atalanta sta dimostrando di poter andare bene lo stesso. Alle basi ci sono i principi, poi possono cambiare gli schieramenti e gli interpreti. I giocatori sanno cosa devono fare, e parliamo di profili forti come Ilicic, Zapata, Muriel, lo stesso Pessina… Con ottimi giocatori che sanno cosa fare, il risultato non può che essere questo».