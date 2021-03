Domizzi: «Udinese favorita, è al top. La Lazio deve ricaricare le batterie»

L’ex giocatore dell’Udinese, Maurizio Domizzi, ha commentato la gara di domani dei bianconeri contro la Lazio: ecco le sue parole

Maurizio Domizzi, ex giocatore dell’Udinese, ha commentato la gara di domani dei bianconeri contro la Lazio. Ecco le sue parole per Il Gazzettino:

«Udinese favorita, perché è al massimo della sua condizione e si troverà contro una Lazio che avrà bisogno di due o tre incontri per ricaricare le batterie dopo la doppia batosta tedesca. È evidente che l’Udinese ha cambiato strategia sul mercato, allestendo una squadra molto esperta per età e militanza. E tante partite nel corso di crescita le ha indirizzate proprio con l’esperienza dei suoi giocatori, che è spesso un valore aggiunto.

Al momento l’Udinese è nella giusta zona di classifica. Non ha problemi, perché ha punti e qualità nettamente superiori a quelle che sono dietro. Per contro potrebbe guardare in alto, pensando soprattutto all’Hellas. Per me ha il livello di poter stare sopra il Verona».