Domini: «La Lazio nelle prime quattro può starci tranquillamente»

Sergio Domini, ex biancoceleste, ha parlato della squadra di Inzaghi dicendosi fiducioso per una risalita della Lazio in classifica

Sergio Domini ha analizzato il momento della squadra di Inzaghi rilasciando queste dichiarazioni:

«Questa risalita della Lazio la vedo come una cosa normale, non mi ero allarmato della situazione particolare dei mesi scorsi. La Lazio ha giocatori importanti, magari la rosa non è lunga ma nelle prime quattro può starci tranquillamente. E ora è davvero pericolosa da affrontare. L’unica pecca è la rosa poco profonda anche se certi giocatori fanno davvero la differenza, hanno una qualità molto elevata, vedi Luis Alberto».