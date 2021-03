Diritti Tv Serie A, Sky ingolosisce i club: la nuova strategia

Non è ancora archiviata la battaglia per i diritti tv del prossimo triennio 2021/2024 in Serie A. Per martedì è prevista una nuova assemblea, sempre in videoconferenza, per cercare di sbloccare la situazione di stallo tra i club. Le fazioni sono sempre le stesse: undici società (con quasi tutte le big) pro Dazn, le altre favorevoli alla chiusura con i fondi e che fanno l’occhiolino a Sky.

Come riporta il Secolo XIX, Sky potrebbe calare l’asso per ingolosire i club di Serie A e convincere i contrari a cambiare sponda. L’arma in più è l’offerta di acquisto a cifre molto alte dei diritti di archivio, valore privato di ogni società e non soggetti al vincolo della Legge Melandri.