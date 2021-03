Diritti tv Serie A, giovedì un nuovo incontro: club chiamati a votare

Diritti tv Serie A: giovedì un nuovo incontro tra i 20 club che saranno nuovamente chiamati a votare sui fondi

Nuovo incontro nella Lega per i diritti tv. La Serie A si ritroverà nuovamente giovedì mattina per cercare di trovare un punto d’incontro sullo spinoso tema dei diritti tv. Si discute infatti dell’assegnazione dei diritti per il triennio 2021-2024.

Il punto più spinoso riguarda l’offerta dei fondi Cvc, Advent e Fsi. L’appuntamnto dovrebbe essere decisivo anche e soprattutto per votare la questione dei fondi, come rivela Tuttosport.