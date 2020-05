Diritti TV, linea dura tra Serie A e Sky per il pagamento dell’ultima rata

Continua lo scontro tra Serie A e Sky per il pagamento dell’ultima rata dei diritti tv

Scontro ormai totale tra la Serie A e Sky per il pagamento dell’ultima rata dei diritti TV, ragion per cui la Lega vorrebbe adottare una linea dura procedendo alle diffide. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Serie A avrebbe trovato l’accordo con Img e DAZN per un pagamento dilazionato, mentre Sky avrebbe chiesto un netto taglio ai 150 milioni di euro previsti.

Spartiacque sarà l’incontro tra Governo e Lega Calcio per la ripresa della Serie A fissato a giovedì: la ripresa porterebbe nuovamente ad un’apertura da entrambe le parti per trovare un compromesso. Così non fosse, la Lega Serie A è pronta a partire con le diffide, più volte suggerite dal presidente della Lazio Claudio Lotito e quello del Napoli Aurelio De Laurentiis.