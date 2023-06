Dionisi: «Frattesi? E’ pronto per andare a giocare in una big»

Dionisi, il tecnico del Sassuolo ai microfoni di Sky Sport ha parlato del giovane neroverde elogiando le sue qualità

L’uomo di questo inizio di calciomercato è senza alcun dubbio Davide Frattesi, il quale è seguito da diversi club tra cui la Lazio. Sul calciatore ha espresso il suo parere Dionisi, il quale ai microfoni di Sky Sport rilascia queste parole

FRATTESI – Un giocatore che credo in queste due stagioni abbia confermato quello che noi a Sassuolo pensavamo di lui, io in primis .Quando l’ho conosciuto a Sassuolo, ci siamo presentati e mi ha detto che gli piace attaccare, far la mezzala. Io gli ho risposto che non mi interessava quello che fa nella metà campo avversaria perché lo avevo visto e sapevo che lo faceva già bene. A me interessava come giocava nella metà campo difensiva. Devo dire che realmente ci mette molta dedizione e disponibilità. Ha corsa e intensità, spesso arriva e ruba palla. E’ cresciuto in ogni stagione. Questa è stata una stagione dove ha dimostrato ancora di più le sue qualità e penso che ora sia il momento giusto