Dinamo Kiev, è UFFICIALE: nuovo RINFORZO. Ci sarà contro la Lazio in Europa

Dinamo Kiev, ufficiale il nuovo rinforzo per la formazione ucraina. Il giocatore potrebbe giocare anche contro la Lazio

La Dinamo Kiev, avversaria della Lazio in Europa League, ha comunicato l’acquisto dell’attaccante Eduardo Guerrero tramite i propri canali ufficiali.

IL COMUNICATO – L’FC Dynamo Kyiv ha effettuato il trasferimento dell’attaccante 24enne Eduardo Guerrero dall’FC Zoria Luhansk. Il contratto sarà valido fino all’estate del 2029.

Eduardo è nato il 21 febbraio 2000. È un tirocinante del Chorrillo FC. Da giovane si è trasferito in Israele per giocare per la squadra giovanile del Maccabi Tel Aviv. Eduardo ha vinto la Coppa nazionale (2021) e la Supercoppa (2020) con il club. Ha giocato anche per il Beitar Tel Aviv Bat Yam, l’Hapoel Jerusalem e il Beitar Jerusalem in prestito.

Nel febbraio del 2023 Eduardo si è unito all’FC Zoria Luhansk in prestito e poi ha firmato un contratto con il club. Ha fatto 48 presenze per la squadra del Luhansk, ha segnato 19 gol e ha fornito 9 assist.

Inoltre, Guerrero ha 14 presenze e 14 presenze per Panama (1 gol). Ha fatto il suo debutto per la nazionale a 14 anni, il 25 ottobre 2017.