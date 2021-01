Diffidati Parma: chi rischia di saltare la sfida contro la Lazio

Diffidati Parma: ecco chi sono i giocatori che rischiano di saltare la sfida contro la Lazio se dovessero essere ammoniti

Momento particolare e delicato in casa Parma. Dopo la sconfitta con il Torino, la squadra crociata è chiamata alla difficile sfida contro l’Atalanta. I gialloblù dovranno stare anche attenti ai diffidati.

In casa emiliana c’è un solo giocatore a rischio squalifica: si tratta di Hernani. Il centrocampista dovrà essere particolarmente attento a non prendere alcun giallo se non vorrà saltare la Lazio.