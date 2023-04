Diffidati Monza Lazio: un titolare rischia di saltare la Juventus. Un cartellino giallo potrebbe costargli molto caro

Danilo Cataldi è l’unico diffidato in casa Lazio per la partita di questo pomeriggio contro il Monza. In caso di cartellino giallo il centrocampista salterà il prossimo importante impegno con la Juventus.

Tra i brianzoli due giocatori a rischio squalifica: Caprari e Machin