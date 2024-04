Diffidati Lazio Salernitana, occhio ai cartellini: ecco chi rischia di saltare il Genoa. Tutti i dettagli in vista della gara

La Lazio torna in campo venerdì 12 aprile alle 20:45 per affrontare la Salernitana. Dalla gara contro i giallorossi è emerso un nuovo diffidato in casa biancoceleste, che con un altro cartellino giallo sarà costretto a saltare il prossimo appuntamento di campionato contro il Genoa. Si tratta di Pedro, il giocatore spagnolo è l’unico della lista.