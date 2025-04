Diffidati Lazio, giallo per Isaksen nel derby: salterà la sfida contro il Genoa

L’attaccante della Lazio è stato ammonito nel derby della Capitale contro la Roma e di conseguenza sarà costretto a saltare il prossimo match

Allo stadio Olimpico si sta disputando il derby della Capitale tra Lazio e Roma, dove in palio ci sono punti fondamentali ai fini della classifica, oltre alla supremazia cittadina.

Brutte notizie per Baroni, che nella prossima sfida casalinga contro il Genoa sarà costretto a rinunciare a Isaksen, ammonito a pochi istanti dal fischio finale del primo tempo per un intervento ai danni di Konè e in quanto diffidato, non potrà partire per Genova.