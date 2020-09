Difesa, rimbalza dall’Argentina il nome di Otamendi

La Lazio è sempre alla ricerca di un difensore centrale di esperienza.

Rimbalza dall’Argentina il nome di Otamendi, che non rientra più nei piani del Manchester City, calciatore in scadenza nel 2022, quindi il club non lo regala. Extracomunitario, è un profilo di esperienza che Guardiola non vede, ha 32 anni e l’unico intoppo potrebbe essere rappresentato dallo stipendio alto, spalmabile però su più anni. Difensore agile e con visione di gioco, non sarebbe l’unico rinforzo nel reparto difensivo qualora Vavro dovesse proseguire nei problemi fisici e Bastos uscire a breve. Sul giocatore ci sono diversi club, compreso il Valencia.