Difesa Lazio, Sarri lavora in uno dei punti forti della propria rosa: ecco le novità sul reparto arretrato dei biancocelesti

Difesa Lazio, la retroguardia è molto solida, punto chiave per l’Europa League: l’analisi degli ultimi dieci anni dei capitolini

Nel progetto di Maurizio Sarri per la nuova Lazio, la base difensiva è subito diventata un punto fermo. Le amichevoli contro Fenerbahce, Galatasaray e Burnley hanno mostrato una squadra con una fase difensiva ben organizzata, capace di concedere pochissimo agli avversari, fatta eccezione per qualche errore su palle inattive e qualche sbavatura nella costruzione dal basso. Il tecnico biancoceleste è ben consapevole che in Serie A una retroguardia forte è fondamentale per puntare a traguardi importanti, soprattutto per ottenere la qualificazione alle competizioni europee.

Analizzando i dati delle ultime dieci stagioni (dal 2015-16 al 2024-25), emerge con chiarezza come una difesa efficace sia spesso sinonimo di presenza nelle coppe europee. L’83% delle squadre che si sono qualificate per Champions League o Europa League figurava anche tra le migliori difese del campionato, cioè con il minor numero di gol subiti. In termini numerici, 57 delle 69 formazioni che hanno conquistato un posto in Europa si trovavano entro le prime sei, sette o otto posizioni della classifica difensiva. Questo conferma come, per avere buone chance di qualificazione europea, la Lazio debba mantenere una delle prime sette difese della Serie A.

Se si restringe il focus alla qualificazione alla Champions League, la percentuale resta molto alta: l’80% delle squadre ammesse negli ultimi dieci anni aveva la difesa tra le prime 3, 4 o 5 del torneo. Delle 39 squadre arrivate alla fase a gironi o al maxi girone nelle ultime due stagioni, ben 31 rispettano questa regola. Inoltre, negli ultimi dieci campionati, la squadra campione d’Italia ha avuto quasi sempre la miglior difesa: in otto stagioni da sola, una volta a pari merito (Milan e Napoli nel 2021-22), e solo una volta con la terza migliore retroguardia (la Juventus nel 2019-20).

Questi dati suggeriscono una verità consolidata: per la Lazio, così come per qualsiasi squadra che ambisca a risultati di rilievo, il miglior attacco passa spesso da una difesa di qualità.