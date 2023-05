Diego Gonzalez promosso da Sarri in Prima Squadra: prenderà il post di…

In casa Lazio scocca il momento di Diego Gonzalez: il paraguaiano è pronto a salire in prima squadra e prendere il posto di Romero

Dopo 9 gol in 9 presenze con la Primavera, Diego Gonzalez è pronto a salire con la prima

squadra. Il talento paraguaiano, arrivato in prestito a gennaio dal Celaya e riscattato ad aprile, è stato determinante per il ritorno in Primavera 1 della Lazio.

Un impatto fortissimo il suo, culminato con la promozione coi grandi al posto di un giovane che non è mai riuscito a sbocciare. Si tratta di Luka Romero. Lo riporta Il Messaggero.