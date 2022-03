Verratti «Noi siamo fiduciosi. Abituati alla pressione»

In conferenza stampa,, Verratti ha analizzato l’avvicinamento dell’Italia ai play off per Qatar 2022. Queste le sue parole

PLAY OFF – «Dobbiamo avere fiducia e pensare esclusivamente alla partita. Giovedì avremo una gara importante, contro una squadra che ha meritato di essere qui a giocarsi l’accesso al Mondiale. Come fatto durante l’Europeo, dobbiamo andare lontano con l’entusiasmo e con la voglia. Ora abbiamo consapevolezza e fiducia in noi stessi. Abbiamo vinto qualcosa di straordinario, giocando con allegria ed entusiasmo. Ancora oggi si parla di quella vittoria e per questo abbiamo una forza in più.».

RISCHI – «Siamo abituati a giocare con questa pressione. È un momento importantissimo per noi, lo sappiamo. Non possiamo permetterci di restare fuori dal Mondiale. L’unico modo che conosco per riuscirci è lavorare, dare il massimo e fare tutto il necessario. Anche gli altri faranno la partita della vita e noi dovremo fare lo stesso e alla fine si faranno i conti».

MANCATO MONDIALE 2018 – «Nel calcio, come nella vita, i momenti difficili ci sono sempre. Il calcio poi è fatto anche di piccoli dettagli. Bisogna accettare di ritrovarsi in queste situazioni. Poi le sconfitte, come le vittorie, resteranno per sempre, ma bisogna sempre andare oltre. Sono sicuro che faremo due grandi partite e che faremo il massimo. Rispetto al passato cosa è cambiato? Il gruppo e l’allenatore. Mancini ci ha presi quando eravamo distrutti e ci ha portato a vincere l’Europeo. Ha svolto un grande lavoro sulla nostra testa. Ora siamo completamente un’altra squadra, con tutt’altra consapevolezza. E vogliamo fare di tutto per andare in Qatar».

MACEDONIA – «Ci vorranno la grinta e la determinazione giuste, conosciamo bene l’importanza di questa gara».