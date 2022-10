Vanja Milinkovic: «Darei tutto per vincere contro Sergej. E in Nazionale...»

Vanja Milinkovic ha parlato del suo rapporto con Sergej e anche del loro passato. Queste le parole del portiere

Vanja Milinkovic ha parlato del suo rapporto con Sergej e anche del loro passato. Queste le parole del portiere, rilasciate ai microfoni di Torino Channel.

COMPETIZIONE – «Quando mi è arrivata la chiamata del Toro, ho fatto un miliardo di domande a Sergej. Mi ha detto che si vive bene e che il livello del calcio in Italia è altissimo. Anche per questo ho scelto di venire qui. Competizione tra di noi? In realtà bello vedere quanto siamo uniti, ma è normale. Io darei di tutto per vincere tutte le partite contro di lui».

PASSATO E PRESENTE – «Siamo cresciuti insieme e ogni giorno vivevamo la competizione. Giocavamo dappertutto e nostra mamma odiava quando giocavamo in casa. Abbiamo giocato insieme al Vojvodina, ora siamo abituati a giocare insieme in Nazionale, perché è da tanto che lo facciamo».