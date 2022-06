Tevez dice addio al calcio giocato: «Ho dato tutto quello che avevo»

Tevez ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, raccontando quella che è stata la sua carriera. Queste le sue parole

Tevez ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, raccontando quella che è stata la sua carriera. Queste le sue parole, dette durante un programma televisivo argentino:

«Ho giocato per tanto tempo, ma ora dico basta. Ho dato tutto quello che avevo, mettendoci il cuore. In famiglia mi hanno chiesto perché ho deciso di ritirarmi e ho risposto che ho perso il mio tifoso numero uno, ossia mio padre. Io avevo otto anni e lui veniva sempre a vedermi. Quindi mi sono detto che ora non gioco più per nessuno. Papà ha continuato a lavorare anche quando io ero già diventato Tevez. Comunque ho preso anche un’altra decisione, ossia quella di voler allenare: diventerò un tecnico».