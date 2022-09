Lazio Under 17,Terlizzi: «Grandissima prestazione con il Palermo»

Terlizzi, allenatore della Lazio Under 17, ha parlato della vittoria dei biancocelesti contro il Palermo. Queste le sue parole

«Faccio i complimenti ai ragazzi, non solo per la prestazione, ma anche per questo mese e mezzo insieme. Si sono applicati molto, hanno cambiato il modo di interpretare il gioco e si sono calati in un qualcosa di completamente diverso rispetto al passato. Insomma, in un breve intervallo di tempo abbiamo disputato vari tornei e partite senza poter recuperare molte energie. Oggi fisicamente non erano al massimo, ma nonostante ciò hanno disputato un’ottima gara. Siamo rimasti in partita sull’uno a uno creando poi nuove occasioni da gol. Siamo un po’ in emergenza, ma qualcuno si è saputo adattare benissimo. Ora sfruttiamo la sosta per recuperare energie e magari anche infortunato per poi ripartire più forti di prima».