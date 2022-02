Sarri: «Pedro avrebbe bisogno di cortisone, ma l'antidoping...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarri ha fatto chiarezza sulle condizioni di Pedro, alle prese con un infortunio. Queste le parole del tecnico, nella conferenza stampa della vigilia di Lazio-Porto:

« Sembra che l’infortunio sia meno grave del previsto. Ma ancora non so i tempi di recupero. Le cure con il cortisone avrebbero velocizzato il rientro, ma il nuovo regolamento antidoping lo vieta. Non capisco ciò: se uno ha bisogno del cortisone, perché deve rimanere fermo 15 giorni? Non ho mai visto alcun atleta doparsi con il cortisone».