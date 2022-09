Cucchi: «Complimenti a Ciro Immobile per l’ironia»

Per Ciro Immobile arrivano i complimenti, via social, di Riccardo Cucchi, ex radiocronista e tifoso della Lazio

Complimenti a Ciro #Immobile. Per i gol e per la dedizione alla maglia della #Lazio, sempre. Oggi, anche per l’ironia che ha sfoderato su Instagram. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) September 6, 2022

